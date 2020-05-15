Буденновский район и цены на квартиры: Опубликованы новые кадры из Донецка (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в Буденновском районе города.

Дончанин начал съемку возле ТРЦ «Донецк Сити», по ул. Артема он проехал мимо библиотеки им. Крупской, затем выехал в сторону пр. Ильича, миновал площадь Ленина.

«Трафик у нас небольшой… Одно удовольствие ехать по такому городу», – поделился житель Донецка.

Далее он направился на набережную. «Виконста» обратил внимание, что мост через реку Кальмиус ремонтируют.

По дороге дончанин озвучил цены на жилье. «Недвижимость пользуется спросом только в центральных районах города. Соответственно, и цена выше, чем на окраинах. К примеру, в Ворошиловском районе 3-комнатная квартира с ремонтом 2005-2007 года – порядка 35 тыс. долл. Эти же параметры, но на окраинах – в Петровском, Кировском районах – цена будет падать порядка на 8-10 тыс. долл.», – рассказал «Виконста».

«По съему жилья. В среднем 2-комнатную квартиру в центральных районах можно снять за 5-6 тыс. руб. (2,2-2,6 тыс. грн – ред.) это вместе с оплатой коммунальных услуг», – добавил он.

Мужчина направился по дороге в сторону «Мотеля». На ул. Элеваторной он показал автосалоны и СТО. «Продают как новые машины, так и б/у», – сообщил житель Донецка.

Буденновский район, по словам дончанина, считается спальным. До центра добираться 35-40 минут. «Транспортная развязка здесь хорошая», – сообщил он.

Есть в районе и рынок. По словам «Виконсты», цены не отличаются от цен в других частях города.