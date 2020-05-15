300% надбавки: В каких городах Донетчины медики получили деньги – и почему

Почти все регионы выплатили 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19, за март, а Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начала выплаты за апрель, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В Донецкой области обещанные надбавки за март получили медики из Мариуполя и Мирнограда. Об этом в интервью «Громадському радіо» рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

По его словам, на Донетчине обещанные надбавки за март получили медики из Мариуполя и Мирнограда – поскольку в то время больные COVID-19 лечились только в больницах этих городов. 78 тыс. грн выделили из областного и мариупольского местного бюджета на выплату надбавок медработникам инфекционных больниц и «скорой помощи».

Однако апрельские 300% надбавки медработники еще не получили. Педенко объясняет: стартовал новый этап медицинской реформы, согласно которому оплачивать работу медиков должна НСЗУ. Из госбюджета на это выделили 15,8 млрд грн.

«Всего есть 4 пакета оказания медицинских услуг для работы с COVID-19. И есть определенное время для того, чтобы подать документы и потом подписывать договоры. Есть срок 25 мая, 29 мая, 18 мая и 31 августа. Это срок подачи заявок для этих пакетов. 31 августа – это пакет по мобильным бригадам», – рассказывает представитель Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

«После того, как больницы, в которых есть больные COVID-19, которые определены, как больницы, которые будут оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, подадут в НСЗУ заявки – заявки будут обработаны, с ними будут заключены договоры. Только после этого будет проведено начисление заработной платы», – добавляет он.