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В Украине за сутки зафиксировали 483 новых случая COVID-19

15.05.20 09:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зафикированы 483 новых случая заболевания коронавирусом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 483 человека. Из них 48 детей и 142 медицинских работника. Были госпитализированы 168 человек. Зафиксированы 20 летальных случаев. При этом выздоровели 330 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 17330 человек. Из них 1220 детей, а также 3420 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 4473 человека. Летальных случаев 476», – сказал глава Минздрава.

Степанов также отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой (84), Волынской (47) областях и г. Киеве (56).

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 121 случай COVID-19, в Луганской – 42.

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