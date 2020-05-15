Сводка из зоны ООС за 14 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Песок и у Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Верхнеторецкого – из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем;

рядом с Новомихайловкой и Красногоровкой – из станковых противотанковых гранатометов;

у Водяного – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели огонь по Объединенным силам:

рядом с Орехово – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

по окрестностям Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 154 единицы. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, БМП, БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район "Вольво-центра", окрестности поселков шахты "Трудовская", Старомихайловка, окрестности села Веселое, на горловском направлении – окрестности сел Зайцево и Пантелеймоновка. В результате обстрела пострадала женщина, повреждены очистные сооружения и ЛЭП, 2 дачных дома в Горловке и 5 домостроений в Старомихайловке».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Березовское. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм».