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В «ДНР» в ДТП с начала года погибли 37 человек

15.05.20 15:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в ДТП с начала года погибли 37 человек, всего произошло более 1 тыс. аварий. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщают в «республике», произошло 292 ДТП, в которых пострадали люди: в общей сложности 37 человек погибли, около 400 были травмированы.

Также зарегистрированы более 800 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, в которых транспортные средства получили повреждения.

Напомним, в «ДНР» в период с 8 по 12 мая произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы, и зарегистрированы 28 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения.

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