В армии коронавирусом болеют 46 человек

В Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 46 человек. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 15 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 46 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 266 человек. У 36 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечится одно лицо (Ровенский военный госпиталь – 1 военнослужащий). В Харьковской области 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», – проинформировали военные медики.