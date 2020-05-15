Убийство ребенка экс-заммэра Донецка: Вячеслав Соболев обратился к президенту

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, сына которого убили в прошлом году в центре Киева, снова обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

На своей странице в Facebook Соболев написал, что не верит в правоохранительную систему и кто-то покрывает заказчиков его убийства и причастных к смерти его сына Саши.

«Но я точно знаю, что все виновные понесут заслуженное наказание. У меня есть достаточно фактов и свидетельских показаний для этого... Но, к сожалению, пока нет веры в правоохранительную систему. Поэтому я обращаюсь к нашему президенту – я готов предоставить вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится, и предотвратить новые убийства. Владимир Зеленский, это в ваших силах!», – написал Соболев.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. В полиции также показали найденное орудие преступления. Погибший ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.