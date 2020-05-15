В «ДНР» выявили коронавирус еще у 15 человек, среди заболевших есть медики

В «ДНР» за последние сутки выявлены 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 14 мая исследованиям, выявлены 15 случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию – у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 2 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

Отмечается, что с начала пандемии в «республике» 229 подтвержденных случаев заражения коронавирусом:

на лечении – 188 человек,

выписаны – 36,

летальных случаев – 5.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 мая в Украине коронавирусом заболели 17 330 человек (4 473 – выздоровели, 476 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 42 случая (13 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» на 14 мая – 308 заболевших (53 человека выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).