ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям Донбасса: Первые результаты программы FinancEast

Программа FinancEast, финансируемая Европейским Союзом, объявила результаты первых четырех месяцев работы. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

С декабря 2019 года по апрель 2020 года ЕС предоставил 123,5 млн грн в виде субсидий и компенсаций для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей.

Программа предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов, а именно приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений.

«С начала года программа FinancEast в рамках EU4Business профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий», – отметили в пресс-службе.

FinancEast реализуют немецкий государственный банк развития KfW и Фонд развития предпринимательства в пределах проекта «Поддержка Европейского Союза для Востока Украины» и инициативы ЕС EU4Business.

«Главными партнерами стали АО "Ощадбанк" и ООО "ОТП Лизинг". В частности, с начала программы "Ощадбанк" предоставил финансирование для реализации 24 инвестиционных проектов в виде кредитов на сумму 66,5 млн грн, из которых ЕС компенсировал 32 млн грн. В свою очередь, "ОТП Лизинг" профинансировал 43 инвестиционных проекта на общую сумму 176,5 млн грн, из которых ЕС компенсировал 91,5 млн грн. Доля инвестиционных проектов из Луганской области составила 58%, а из Донецкой – 42%», – рассказали в Луганской ОГА.

В пресс-службе также отмечают, что количество полученных заявок и уже профинансированных инвестиционных проектов ММСП свидетельствует о том, что за первые месяцы действия программы она стала важной составляющей процесса восстановления экономического развития Донбасса.

Для реализациии программы Европейский Союз выделил грант в размере 9,5 млн евро. FinancEast стартовала 20 декабря 2019 года и продлится до 2022 года или ранее, если будут использованы все средства.