Ни одного случая COVID-19 снова не выявили: Луганщина бьет рекорды (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки снова не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19, в регионе остается 42 подтвержденных случая коронавируса. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки по Луганской области обработаны 6 подозрительных случаев на коронавирусную инфекцию, которые не подтверждены. Таким образом, общее количество исследованных подозрений – 282. Подтверждено выздоровление одного больного, который находился на стационарном лечении, из г. Лисичанска», – сообщают в центре.

Там также отмечают, что на сегодня подтверждены 42 случая заболевания COVID-19, 18 человек выздоровели, летальных случаев нет.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 мая в Украине коронавирусом заболели 17 330 человек (4 473 – выздоровели, 476 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 121 случай (37 пациентов выздоровели, летальных случаев – 3).

В «ДНР» – 229 подтвержденных случаев (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» на 14 мая – 308 заболевших (53 человека выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).