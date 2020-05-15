Увидел бабушку, которая уже перелезла за ограждение: На Донетчине от суицида спасли пожилую женщину

В Волновахе (Донецкая обл.) 68-летняя женщина пыталась совершить самоубийство, спрыгнув с моста. Ее спасли случайные свидетели происшествия. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В пресс-службе проинформировали, что 14 мая в полицию позвонил мужчина с сообщением, что на мосту находится женщина, которая пыталась покончить с собой.

На место происшествия прибыли сотрудники горотдела полиции.

Полицейские увидели плачущую бабушку и 2-х мужчин, которые спасли ее. Правоохранители успокоили пожилую женщину и передали родным. Сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

Один из мужчин рассказал, что, возвращаясь в город, увидел бабушку, которая уже перелезла за ограждение моста.

«Видимо, как говорится, на адреналине, я немедленно выскочил из автомобиля, подбежал к ней и схватил ее за куртку. Одновременно со мной подбежал еще один мужчина, который проезжал мимо. Женщина кричала, чтобы ее не трогали, отпустили, но мы, совсем не слушаясь ее, вытащили на другую, безопасную сторону и сразу же позвонили в полицию», – сообщил мужчина.