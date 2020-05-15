Определены границы КПВВ на Донетчине и Луганщине

В районе операции Объединенных сил определены границы контрольных пунктов въезда-выезда. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

На основании предложений Донецкой и Луганской областных государственных администраций, обработанных оперативно-военным управлением Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, командующий Объединенных сил своим приказом утвердил границы КПВВ.

В приказе определены границы 4-х КПВВ в Донецкой и 2-х в Луганской областях.

Донецкая область:

КПВВ «Гнутово», расположенный на территории с. Пищевик Павлопольского поселкового совета Волновахского района, на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения С 051232, км 10 + 690 – км 11 + 090 (Мариуполь – Маркино) дорожного коридора Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь – по линии заградительного забора, обустроенного шлагбаумами на направлениях въезда / выезда в / из КПВВ, включая внешнюю границу павильонов (залов ожидания) для пропуска лиц, следующих через линию разграничения в пешем порядке, в обоих направлениях движения;

КПВВ «Новотроицкое», расположенный на территории Новотроицкого поселкового совета за пределами населенных пунктов Волновахского района, на участке автомобильной дороги Н-20 км 162 + 700 – км 163 + 350 (Славянск – Донецк – Мариуполь) дорожного коридора Донецк – Мариуполь (через Волноваху) – по линии заградительного забора, обустроенного шлагбаумами на направлениях въезда / выезда в / из КПВВ, включая внешнюю границу павильонов (залов ожидания) для пропуска лиц, следующих через линию разграничение в пешем порядке, в обоих направлениях движения;

КПВВ «Марьинка», расположенный на территории Марьинского городского совета за пределами г. Марьинка Марьинского района, на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-15 км 198 + 540 – км 199 + 550 ( Запорожье – Донецк) дорожного коридора Донецк – Курахово – по линии заградительного забора, обустроенного шлагбаумами на направлениях въезда / выезда в / из КПВВ, включая внешнюю границу павильонов (залов ожидания) для пропуска лиц, следуют через линию разграничения в пешем порядке, в обоих направлениях движения;

КПВВ «Майорское», расположенный на территории Зайцевского поселкового совета пгт Зайцево Бахмутского района, на участке автомобильной дороги Т 0513, км 86 + 500 – 87 + 550 (Лиман – Бахмут – Горловка) дорожного коридора Горловка – Бахмут – по линии заградительного забора, обустроенного шлагбаумами на направлениях въезда / выезда в / из КПВВ, включая внешнюю границу павильонов (залов ожидания) для пропуска лиц, следующих через линию разграничения в пешем порядке, в обоих направлениях движения.

Луганская область:

КПВВ «Золотое», расположенный в пгт Золотое Попаснянского района, на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-1316 (Молодежное – подъезд к г. Первомайску) дорожного коридора Кадиевка – Золотое – Горное – Лисичанск – по линии заградительного забора, обустроенного шлагбаумами на направлениях въезда / выезда в / из КПВВ;

КПВВ «Станица Луганская», расположенный в пгт Станица Луганская Станично-Луганского района, на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения С131624, км 3 2000 (КПП «Красная Таловка» – Луганск) дорожного коридора Станица Луганская – Счастье – Новоайдар – по линии заградительного забора, обустроенного шлагбаумами на направлениях въезда / выезда в / из КПВВ.

«Просим граждан, которые планируют пересекать линию разграничения, учесть эту информацию при следовании через КПВВ», – отметили в пресс-службе.