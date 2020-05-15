В «ДНР»: В соцсетях обсуждают цены на металлолом

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области подорожал лом цветных металлов. Данную тему обсуждают местные жители в соцсетях.

Как отмечается на местных интернет-ресурсах, металлолом в точках металлоприема принимают (цена за 1 кг) :

медь – по 220 руб. (96 грн по местному курсу на 15.05.2020);

бронза – 120 руб. (52 грн);

алюминий – 35 руб. (15 грн);

Нержавейка – 30 руб. (13 грн);

Банки алюминиевые – 20 руб. (грн);

цам (сплав цинк-алюминий-медь – 30 руб. (13 грн);

свинец – 30 руб. (13 грн);

аккумулятор пластик – 15 руб. (7 грн);

Аккумулятор эбонит – 10 руб. (4 грн);

Радиатор – 100 руб. (43 грн).

Сообщается, что по сравнению с ценами прошлого месяца, металлолом в мае 2020 года подорожал, особенно это ощутимо по меди, которая стала дороже на 40 руб. (17 грн) за 1 кг.

«Нужно по этому поводу концерт закатить. 6 лет стремились! Ща все на столбы полезут медь воровать», – иронизируют местные жители.

При этом люди рассказывают, что данные цены актуальны для Горловки. «На прошлой неделе медь сдавал по 180 руб. (78 грн – ред.)… У нас в поселке (Макеевка) тоже 160-180 руб. (70-78 грн – ред.), дороже никто и разговаривать не хочет… В Горловке так и есть. А не с этим ли связаны участившиеся кражи у нас на окраинах Донецка?», – пишут люди.