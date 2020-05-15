В «ДНР» мужчину «приговорили» к 13 годам лишения свободы за «шпионаж». Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба «МГБ ДНР».

Сообщается, что «МГБ» задержало мужчину 1961 года рождения, жителя подконтрольной украинским властям Волновахи. Как уверяют в «ДНР», мужчина в ноябре 2015 года, находясь в г. Волноваха, «вследствие психологического воздействия дал согласие на негласное сотрудничество с украинскими спецслужбами».

«В период с ноября 2015 по май 2018 года, находясь на территории ДНР, мужчина осуществлял сбор сведений военного характера, а также иной интересующей украинские спецслужбы информации… В ноябре 2015 года он получил задание осуществить фотосъемку административного здания по месту дислокации подразделений ВВ МВД ДНР», – утверждают в «республике».

«В конце 2016 года указанный гражданин оказал содействие в выезде на территорию Украины по программе "Вернись домой" бывшей военнослужащей ВВ МВД ДНР 1986 года рождения. При этом установлено, что бывшая военная при выезде на украинскую территорию передала украинским спецслужбам данные в отношении военнослужащих ВВ МВД ДНР, а также иную информацию об указанном подразделении», – добавляют в «ДНР».

Мужчина был задержан в 2018 году. 17 марта 2020 года «верховный суд» «признал его виновным и осудил на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».