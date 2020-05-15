Запустят в 3 этапа: Криклий опубликовал план выхода транспорта из карантина

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий представил три этапа запуска общественного транспорта. Даты планируют согласовать с Министерством здравоохранения до конца текущей недели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса», – сообщил Криклий.

Согласно его информации, на первом этапе планируется запуск городского транспорта, кроме маршрутных такси, а также запуск пригородного транспорта в пределах одного района. Возобновятся внутренние авиаперелеты и частично – работа железных дорог: курсирование до 50% электричек в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего сообщения категории «Интерсити» и «Ночной экспресс».

На втором этапе планируется разрешить межобластные и международные автоперевозки, запустить все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, и все пассажирские поезда, кроме сезонных.

На третьем этапе предлагается открыть международное авиа- и железнодорожное сообщение и сезонные поезда.