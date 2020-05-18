Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-конференцию для медиков, работающих с ИВЛ

21 мая Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения Украины, Ассоциацией анестезиологов Украины проведет онлайн-конференцию для врачей и медперсонала, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

В течение трех часов ведущие эксперты МОЗ поделятся с врачами-анестезиологами и персоналом отделений интенсивной терапии региональных опорных государственных больниц передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, поступившими в государственные клиники. Предусмотрена сессия ответов на вопросы слушателей.

Будут освещаться темы:

особенности течения коронавирусной инфекции в Украине;

особенности респираторной поддержки при COVID-19. Порядок респираторной поддержки – критерии перевода пациента на каждый из этапов лечения ;

; оксигенотерапия ;

; СРАР ;

; искусственная вентиляция легких (показания к проведению ИВЛ и критерии ее эффективности; критерии перевода пациента на инвазивную ИВЛ; критерии отлучения пациента от ИВЛ) ;

; клинико-диагностические критерии коронавирусной инфекции ;

; особенности медикаментозной терапии при COVID-19 (Антибиотикотерапия при COVID-19) ;

; нутритивная терапия при COVID-19 ;

; объемы и режимы инфузионной терапии при COVID-19 ;

; профилактика тромбоэмболических осложнений COVID-19 .

Спикеры:

Дубров Сергей Александрович – профессор кафедры анестезиологи и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, президент Ассоциации анестезиологов Украины;

Голубовская Ольга Анатольевна – врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А.А. Богомольца, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины;

Кучин Юрий Леонидович – первый проректор НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор;

Высоцкий Андрей Дмитриевич – врач-анестезиолог детский второй категории Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

«Онлайн-конференция станет продолжением образовательного проекта Фонда Рината Ахметова для медиков, работающих с аппаратами искусственного дыхания. Ранее Фонд в партнерстве с МОЗ, Ассоциацией анестезиологов и Минцифры выпустил онлайн-сериал для медиков и пациентов "Как работают аппараты ИВЛ", который в доступной форме рассказал, как работают аппараты искусственной вентиляции легких, и получил позитивные отзывы», – отметили в пресс-службе.

К участию в онлайн-конференции приглашаются врачи и медперсонал опорных государственных больниц. Онлайн-конференция будет доступна пациентам и всем, кто интересуется темой работы ИВЛ. Задать вопрос можно будет каждому спикеру после его выступления. Для этого предусмотрен специальный чат.

Время проведения: 21 мая, 17:00-20:00

Регистрация по ссылке:https://forms.gle/jYYBJMKs4wcm8pM18После регистрации каждый участник получит ссылку, по которой будет проходить трансляция.