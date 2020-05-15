В связи с гибелью военнослужащих будет проведено всестороннее расследование, – Хомчак

В связи с гибелью военнослужащих Сил специальных операций будет проведено всестороннее расследование. Об этом сегодня, 15 мая, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает Генеральный штаб ВСУ.

Хомчак сообщил, что за последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе во время выполнения небоевых задач.

«13 мая мы снова потерпели мучительную и невосполнимую утрату высококвалифицированных и мотивированных военнослужащих из состава подразделений Сил специальных операций… В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии», – отметил главнокомандующий ВСУ.

«По результатам которого руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения. Также на имя министра обороны и верховного главнокомандующего ВСУ будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений», – добавил он.

Напомним, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое украинских военнослужащих.