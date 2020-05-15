Уголь с государственных шахт снова стал ненужным: Подробности (Видео)

Уголь с государственных шахт снова не нужен. «Центрэнерго» неожиданно запустило резервные газомазутные блоки. Топливо теперь покупают не у государства, а у частной компании. Миллионы тонн угля лежат кучами на складах и окисляются. Совсем скоро станут мусором. Получается, угольщики работали даром. Почему и кому так выгодно – на селекторном совещании в Минэнерго менеджер государственного «Центрэнерго» объяснить не смог. Никаких расчетов не показал. Об этом говорится в сюжете ТРК «Украина».

В снаряжении и угольной пыли на поверхность со смены возвращаются шахтеры. Мужчины радуются – неделю назад вернулись к работе. До этого полгода шахта была в простое.

«Сидели на 2/3 ставки. Вообще. Ни зарплаты, нигде ничего, все выглядывали в окно, когда же нам что-то кинут», – рассказывает проходчик участка шахты ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское №1"» Валерий Рябоконь.

Денег на зарплату не было, потому государственная компания «Центрэнерго» задолжала за уголь шахтерам.

«"Центрэнерго" начала выплачивать нам деньги за отгруженную угольную продукцию, начали работать», – говорит главный инженер шахты ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское №1"» Евгений Грачев.

И здесь снова новость из Киева.

«Теперь все, все теперь перечеркнуто», – говорит председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Украинский уголь – тот, который добывают государственные шахты, – государственной компании «Центрэнерго» больше не нужен. Она запустила резервные газомазутные блоки и теперь покупает газ у частной фирмы. Об этом во время селекторного совещания в Минэнерго заявил менеджер «Центрэнерго» Сергей Колесников.

Временная руководитель министерства требует объяснений. «Я вам напомню, что было много потрачено средств на переоснащение блоков, которые работали на антрацитовой марке угля, которая у нас уже не добывается в Украине, а находится на временно оккупированной территории», – отметила во время совещания и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец.

Государственные средства были потрачены, чтобы «Центрэнерго» могла сжигать не атрацит, а газовый уголь. Но – зря! Вдруг «Центрэнерго» решила отказаться от угля и отдать предпочтение покупке значительно более дорогого газа. Эксперты объясняют: фирма, у которой начали покупать газ – принадлежит владельцу украинских ферросплавных заводов.

«Это фирма "Юнайтед Энержи". В каком смысле – чей ресурс? Мы законтрактовали, мы берем этот газ», – сказал Сергей Колесников.

«Сейчас мы видим ситуацию, когда предприятие, которое входит в орбиту, скажем так, группы Приват, "Юнайтед Энерджи" выкупает природный газ на бирже и поставляет для нужд "Центрэнерго"», – рассказывает эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Энергетические эксперты объясняют это просто: ведь и менеджмент «Центрэнерго» полностью подконтрольный тому же бизнесмену. И более того – произведенную энергию продают его ферросплавным заводам!

«Менеджмент "Центрэнерго", государственной компании, ведет себя, как будто они подчинены олигарху Коломойскому. Эти действия совершаются в ущерб государству», – говорит председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Полгода назад на «Центрэнерго» уже была похожая ситуация – оно почти обанкротилось, покупая слишком дорогой российский уголь у фирмы-посредника, которую связывали с тем же владельцем. А энергия по сниженным ценам шла обратно на ферросплавные заводы.

«Себестоимость киловатта получается 1,92 грн. Коломойский у них покупает потому, что он установил негласный контроль. Никак Кабинет министров не может его от этой кормушки оторвать. Значит, покупают по 1,10-1,20 грн», – говорит глава Службы безопасности Украины в 2007 году Геннадий Москаль.

Между тем миллионы тонн газового угля, который выдали на-гора государственные шахты, лежат на складах.

Журналисты «Сегодня» спросили у руководства «Центрэнерго», почему компания отказалась от украинского угля. 3 дня прошло, а ответа нет.

«Здесь, скорее, вопрос к правоохранительным органам в том числе, которые уже могут изучать вопрос взаимосвязей, влияния на руководство "Центрэнерго", потому что логики экономической в таком решении нет», – считает эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

«Все будет хорошо. Уголь есть, добываем мы нормально, лавы едут», – говорит проходчик участка УПР-3 Валерий Рябоконь.

В Угледаре шахтеры пока на работу ходят. О том, что их уголь снова может стать ненужным, здесь пока не знают.