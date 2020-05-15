Экс-нардеп Лещенко получил от американской компании 300 тысяч

АО «Укрзализныця» за неполных 4 месяца выплатила уже более миллиона гривен экс-нардепу, члену наблюдательного совета АО Сергею Лещенко. При этом в апреле он получил еще 323 тыс. грн от американской компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp. Об этом свидетельствуют данные в декларации о значительных изменениях в материальном положении, обнародованной на сайте НАПК, передает «Сегодня.ua».

Так, в соответствии с документом, Лещенко 27 апреля получил от Eaton Vance Corp 323 011 грн. В качестве вида дохода экс-нардеп обозначил «гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам».

Отметим, что американская компания Eaton Vance, которая в декларации названа работодателем Лещенко, занимается инвестиционными продуктами и услугами по управлению капиталом, а также созданию, маркетингу и управлению инвестиционными фондами.

«Любопытно, что полученная бывшим депутатом сумма в 323 тыс. грн практически совпадает с размером зарплаты, которую он в феврале и марте 2020-го получал от другого своего работодателя – "Укрзализныци". В этих месяцах Лещенко декларировал по 332 063 грн», – заключает издание.

Как известно, будучи народным депутатом Сергей Лещенко в декларации за 2016 год указал квартиру в Киеве площадью 192 кв. м, которая находится в его собственности. Датой приобретения права на квартиру указано 6.09.2016, стоимость на дату приобретения – 7,55 млн грн. СМИ отмечали, что квартира куплена якобы за взятку. По данному факту Специализированная антикоррупционная прокуратуры открыла уголовное производство в отношении Сергея Лещенко. Но после народный депутат Сергей Лещенко заявил, что Генпрокуратура уже давно приняла решение о закрытии дела о приобретении им элитной квартиры в связи с отсутствием состава преступления.