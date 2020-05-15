Карантин на КПВВ: Со стороны ООС разрешение на пропуск получили 283 человека

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе продолжают работать в условиях карантина в ограниченном режиме. За все время разрешение на пропуск получили 283 человека, из них 6 – за последнюю неделю. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Всего за период с 22 марта командующим Объединенных сил были предоставлены 283 индивидуальные разрешения на пересечение линии соприкосновения на Донбассе. В течение указанного периода все украинские КПВВ работали в штатном режиме, выполняя задачи с соблюдением карантинных ограничений. В том числе обеспечивалось беспрепятственное пересечение КПВВ гражданами при наличии гуманитарных оснований», – говорится в сообщении.

Как отмечается, за неделю, с 8 по 14 мая, по отдельному решению командующего ОС было предоставлено 6 разрешений на пересечение КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Например, 8 мая через КПВВ «Марьинка» с временно неподконтрольной территории Донецкой области проследовала женщина, которая направлялась на лечение в Киевскую область, а также ее муж, который обеспечивал сопровождение.

Также украинская сторона предоставляла всестороннее содействие для поставки на неподконтрольную территорию гуманитарной помощи от международных организаций. В частности, 8 мая помощь от Международного комитета Красного Креста была передана через КПВВ «Станица Луганская» в отдельные районы Луганской области, а 14 мая через КПВВ «Новотроицкое» в отдельные районы Донецкой области состоялась передача части очередного груза, который преимущественно состоял из продуктовых наборов.

В Минреинтеграции отмечают, что представители «администраций» ОРДЛО занимают «крайне деструктивную позицию, нарушая права граждан и создавая прямую опасность для мирного населения». В частности, за период действия карантина они не пропустили более 20 человек, которым было предоставлено отдельное разрешение командующего ОС на пересечение КПВВ по гуманитарным основаниям.

«Так, 8 мая на временно оккупированную территорию Донецкой области не был допущен мужчина, который обеспечивал перевозку тела умершего для погребения», – приводят примеры в министерстве.

Также отмечается, что в течение недели на неподконтрольных территориях фиксировались десятки случаев прямого препятствования работе мониторинговых экипажей ОБСЕ.

«Там выдвигаются неприемлемые условия по соблюдению абсурдных требований якобы для "противодействия эпидемии", которые на самом деле направлены на снижение численности мониторов и ограничение их передвижения», – подчеркивают в Минреинтеграции.