Обходила пункт пропуска: Вблизи Новотроицкого на мине подорвалась молодая женщина

Вчера, 14 мая, при попытке перейти линию разграничения в обход пропускного пункта на мине подорвалась молодая женщина. Раненная, она смогла доползти до позиций украинских военных, где ей оказали помощь. Об этом сообщил главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

«На позиции украинских войск в районе Новотроицкого выбралась раненая женщина, гражданка Украины. Она хотела пройти по тропе мимо близлежащего пункта пропуска, но переходя линию фронта подорвалась на мине – судя по оторванной стопе, это снова российская мина ПМН-2, которую РФ в нарушение конвенции о запрете противопехотных мин массово устанавливает на Донбассе. Украинские войска мины ПМН-2 не ставят», – написал Бутусов.

По его словам, личность женщины и обстоятельства ее появления на украинских позициях установлены. Украинские военнослужащие оказали ей помощь, она доставлена в больницу. В результате взрыва женщина лишилась стопы.

Позднее появилась информация, что пострадавшая – Кряжева Алла Александровна, 1985 года рождения.