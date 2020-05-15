Каким будет «зеленый» тариф в Украине: Инвесторы встретились с премьером (Видео)

Цена «зеленого» вопроса. Инвесторы добились встречи с премьер-министром, чтобы решить, каким же будет тариф для солнечных, ветряных станций и работающих на биотопливе. Переговоры вели почти полдня. Искать компромисс помогали представители Европейской энергетической ассоциации. Об этом говорится в сюжете ТРК «Украина».

Карл Стурен пришел к премьеру на переговоры. Он один из тех, кто больше всего денег потратил на строительство ветряных станции в Украине. Вложил почти 0,5 млрд евро. Готов был инвестировать еще больше. И боится прогореть, потому что не знает, каким будет тариф для зеленых станций.

«Мы надеемся что Кабинет министров озвучить свой компромиссный вариант. И вообще нам удастся найти сегодня решение для того чтоб разблокировать эту ситуацию», – отметил генеральный директор «Виндкрафт» Карл Стурен.

На переговоры пришли 10 крупнейших инвесторов.

Встреча проходила за закрытыми дверями. Премьер-министр, инвесторы и представители Европейской энергетической ассоциации говорили, каким будет «зеленый» тариф для украинских электростанций. Выгод себе хочет и государство, и бизнес. Иностранные специалисты помогали договориться.

Инвесторы выходят из Кабмина почти через 4 часа. Государство дает им 3 варианта. И какие именно, пока никто из участников встречи не говорит.

«Мы должны все тщательно обдумать и рассчитать. Только тогда озвучим свою позицию. На это нужно время, чтобы не допустить ошибок», – отметил представитель компании NBT в Украине Магнус Йохансен.

«Надеемся сможем просчитать и вернуться в министерство с нашим ответом. Наше ощущение что мы очень близки к завершению переговоров», – сказал исполнительный директор VR Capital Великобритания Александр Подпругин.

Что точно известно – тариф будет меньше. Вопрос только, насколько.

«Все подтвердили что готовы на добровольное снижение тарифа. Государство со своей стороны даст дополнительные гарантии и защиту того, что мы не будем через 6 месяцев встречаться это обсуждать. Очень важно в этом разговоре сделать акцент на том что мы не говорим про этот год или про следующий. Мы говорим о будущем энергетики Украины», – отметил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

Кроме инвесторов и правительства, право голоса есть и у парламента. Депутаты будут голосовать после переговоров чиновников и бизнеса.

«Если комитет энергетики и коммунальных услуг в лице господина Геруса не будет тормозить этот вопрос я думаю, что меморандум будет подписан», – сказал председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Пока инвесторы не увидят, что государство поддерживает их, они не строят новых станций в Украине.

Электро-сталеплавильные и ферросплавные предприятия пытаются выбить себе скидку на киловатты, которые и так уже получают по цене ниже себестоимости. Логика бизнесменов проста: чем дешевле ресурс, тем меньше себестоимость продукции и большая прибыль. Справедливо ли это?

Согласно данным международного аналитического ресурса GlobalPetrolPrices, промышленность в Украине за один киловатт платит 8 центов. В Беларуси – 9 центов. В Бельгии, Испании, Франции, Швейцарии от 10 до 15. В Италии, Германии, Великобритании – почти 20 центов.

Цены разные, но самое главное: определяются рынком той или иной страны. По данным того же ресурса, даже для населения тариф на электроэнергию у нас самый низкий в Европе. Его не меняли с 2017 года. Поэтому владельцы ферросплавных и сталеплавильных заводов беспокоятся явно не о нас, а о собственной прибыли.