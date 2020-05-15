Болезнь Лайма, COVID-19 и ОРВИ: В «ДНР» рассказали, чем болеют жители

В «ДНР» с 8 мая по 14 мая зафиксированы боле 1 тыс. случаев заболеваний ОРВИ. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«По данным еженедельного эпидмониторинга, на 20 неделе 2020 года зарегистрированы 1327 случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями. Общий показатель заболеваемости составил 5,8 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога (52,4) на 88,9%, уровня предыдущей недели на 25,6% и аналогичного показателя прошлого года на 52%. Заболеваемость снижена на всех административных территориях и во всех возрастных и социальных группах населения», – уверяют в «республике».

Там отмечают, что, по состоянию на 15 мая выявлены 229 больных COVID-19, с подозрением на заболевание COVID-19 зарегистрированы 104 человека, под меднаблюдением находятся 1332 человека.

Также зарегистрированы 75 случаев острых кишечных инфекций. Среди заболевших дети до 17 лет составляют 76,0%.

За антирабической помощью в больницы обратились 89 пострадавших от укусов животных.

«Зарегистрирован 1 случая заболевания Лайм-боррелиозом взрослой жительницы г. Дебальцево. Инфицирована на территории ДНР, получает лечение», – утверждают в «ДНР».