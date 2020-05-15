Не дождалась результатов теста: Жительница Константиновки с COVID-19 вернулась из Киева

Один из новых случаев COVID-19 на Донетчине был диагностирован у жительницы Константиновки лабораторией в Киеве. При этом пациентка вернулась домой, не дождавшись результатов теста. Об этом сегодня, 15 мая, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он сообщил, что в области лабораторно подтвержден 121 случай COVID-19. За минувшие сутки добавились 4 новых случая, из них 3 были подтверждены лабораториями Донетчины.

«Один из случаев был подвержден частной лабораторией в Киеве. Жительница Константиновки была у внука, внук заболел COVID-19. Ей как контактному лицу взяли анализ ПЦР. Результатов она не дождалась, вернулась домой, и результат настиг ее в Константиновке. Женщина чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении», – рассказал Педенко.

Он также отметил, что за минувшие сутки было проведено 149 ПЦР-исследований. По результатам установлено, что 5 человек выздоровели, из них 3 медицинских работника.

За весь период пандемии на Донетчине выздоровели 37 человек, 3 случая были летальными.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 мая в Украине коронавирусом заболели 17 330 человек (4 473 – выздоровели, 476 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области зарегистрированы 42 случая коронавирусного заболевания (18 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 229 подтвержденных случаев (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» на 14 мая – 308 заболевших (53 человека выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).