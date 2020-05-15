Два месяца в фанерном ларьке: Пенсионерка наконец-то получила разрешение на пересечение КПВВ «Станица Луганская»

60-летняя Людмила Ивановна, которая два месяца прожила в фанерном ларьке на КПВВ «Станица Луганская», наконец-то получила разрешение на пересечение линии разграничения. Об этом сообщила руководитель Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту» («Право на захист») Елена Грекова.

Она напомнила, что Людмила Ивановна жила в фанерном продуктовом павильоне на рынке, который находится около автостанции, непосредственно на КПВВ «Станица Луганская». «Там действительно проживали люди. И эта женщина имела серьезное заболевание, и у нее просто не было денег, чтобы арендовать временное жилье. Сначала она ночевала просто на лавочках на КПВВ под навесом, потом начала жить в этом ларьке. Затем ей миссия "Пролиска" оказала денежную помощь, и она смогла снять жилье и переселиться в нормальные условия. Но потом опять вернулась в ларек», – рассказала Елена Грекова.

25 апреля пенсионерка получила разрешение и пересекла линию разграничения. И сейчас она находится на обсервации в «ЛНР».

Правозащитница отметила, что с 22 марта, когда линия разграничения была закрыта на карантин, из 5-ти КПВВ на Донбассе больше всего индивидуальных разрешений на пересечение было выдано именно на КПВВ «Станица Луганская». Но здесь все равно остаются люди, которые ожидают разрешения, их количество меняется. «Например, люди, которые имеют заграничный паспорт и деньги, могли пересечь государственную границу в автомобильном пункте пропуска "Меловое", а затем из России уже попасть на оккупированные территории. Люди, которые вынуждены ожидать разрешение на пересечение КПВВ "Станица Луганская", в большинстве своем находятся в пгт Станица Луганская. На сегодняшний день (из тех, о ком мы знаем) их там примерно 25 человек», – сказала Грекова.

Она также напомнила, что разрешения на пересечение выдают по двум причинам: людям, которые имеют хронические заболевания и им необходимо лечение, а также тем, кто едет на похороны. Данные причины нужно подтвердить документально и отправить с заявлением в штаб Операции Объединенных сил. Но фактическое пересечение возможно только после того, как разрешение по каждому конкретному человеку выдаст и вторая сторона – «Л-ДНР».

«В итоге, люди оказались заложниками ситуации по обе стороны линии разграничения. Полтора месяца они сидят без денег и не могут вернуться домой», – резюмировала Грекова.

Отметим, что по состоянию на 15 мая за весь период карантина разрешение на пропуск через КПВВ Донбасса получили 283 человека, из них 6 – за последнюю неделю. На КПВВ Донецкой области было около 100 таких случаев, остальные – на КПВВ «Станица Луганская».

Напомним, что Людмила Ивановна проживает в неподконтрольном украинской власти Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.). Перед карантином приехала на подконтрольную территорию переоформлять документы, задержалась. У нее закончился срок действия пропуска для пересечения линии разграничения, а пока ждала оформления нового, КПВВ закрыли.

Как сообщалось ранее, на рынке рядом с КПВВ «Станица Луганская» раньше жили и иные люди, но благодаря помощи волонтеров они смогли переехать в гостиницы и хостелы. Была оказана помощь и Людмиле Ивановне, в том числе местная власть ей предлагала вариант размещения в больнице. Но пенсионерка вернулась в свой фанерный домик, отказалась от дальнейшей помощи в надежде, что ей так быстрее удастся получить разрешение на пересечение КПВВ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»