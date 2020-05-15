В Мариуполе появится центр для детей с поражением нервной системы

В Мариупольском территориальном медицинском объединении (МТМО) здоровья и женщины завершается капитальный ремонт детского неврологического отделения. На его базе создадут региональный реабилитационный центр для детей с органическим поражением нервной системы. Стоимость проекта – 8 млн грн. Это средства городского бюджета, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Проконтролировал ход выполнения ремонта мэр города Вадим Бойченко.

«Дети для нас всегда в приоритете. Важно создать все условия для качественного и комфортного лечения. Врачи будут обеспечены новым оборудованием, позволяющим оказывать услуги на европейском уровне», – отметил Вадим Бойченко.

Главная особенность ремонта – монтаж лифта. Финансовую помощь в этом оказали местные предприниматели. По словам главного врача МТМО "Здоровья ребенка и женщины" Натальи Сидоренко, отсутствие подъемника было одной из главных проблем. Основное отделение находится на 2-м этаже. Доставить туда больных детей с инвалидностью было сложной задачей.

«Сейчас наблюдается рост заболеваемости детей неврологическими заболеваниями. В нашей области насчитывается 900 детей с ДЦП. А мы принимаем детей не только из Мариуполя, но и других городов и сел. Аналогичного отделения на сегодня в Донецкой области нет», – рассказала главный врач.

Здание не видело ремонта около 50 лет. Теперь учреждение качественно изменило свой облик. Сейчас работы выполнены более чем на 90%. Подрядчики провели ремонт кровли, фасада, инженерных сетей и внутренних помещений.

В неврологии будет работать кабинет для проведения электроэнцефалограммы, палаты, столовая. Учтены потребности для детей с инвалидностью. Вадим Бойченко высоко оценил изменения. Но сделал замечание в одном из кабинетов, где заменили деревянный пол. Мэр дал поручение профильным специалистам исправить недостаток.

В свою очередь, заместитель городского головы Ксения Сухова добавила, что больница является базовой для обслуживания детей юга Донецкой области. Она оказывает помощь примерно 100 тыс. детей.

«Ключевое – объединить лучших медицинских специалистов, приобрести качественное оборудование. Уже сегодня малоинвазивные операции, при которых дети выздоравливают гораздо быстрее, доступны мариупольцам», – отметила Ксения Сухова.