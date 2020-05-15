На Донетчине восстанавливают около 50 домов в прифронтовой зоне

В Донецкой области работы по восстановлению поврежденного обстрелами жилья начались немного позже запланированного срока, однако уже восстановлено 8 домов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 мая, сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на брифинге в ДонОГА.

Он напомнил, что с 1 апреля планировалось привлечь силы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям: должны были приехать 150 человек из других регионов для проведения работ по восстановлению, а также 50 сотрудников Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

«Но, к сожалению, эти работы мы не смогли начать с 1 апреля из-за ситуации в стране. Несмотря на это, местными силами – жителей, небольших строительных бригад, которые смогли создать на местах органы власти, – старт восстановительных работ состоялся немного позднее», – отметил Бойко.

По его словам, на сегодня в области уже восстановлены 8 домов: в Марьинке (2 дома), Красногоровке (4 дома), Волновахском районе (2 дома). Во всех восстановленных домах работы проведены местными силами, стройматериалами обеспечила областная власть.

Продолжаются работы по восстановлению еще 46 домов. «Больше всего объектов на территории Ясиноватского района: это 18 частных домов и 3 многоэтажных, дальше идет Бахмутский район (10 домов), Марьинка (7), Красногоровка (2), Волноваха (5) и Авдеевка (1)», – перечислил Бойко.

Начальник департамента добавил, что на сегодняшний день в прифронтовой зоне есть почти 1 тыс. домов, к которым есть более-менее безопасный доступ, и их планируют начать отстраивать.

В области закуплены стройматериалы приблизительно на 350 домов, и далее, по мере необходимости, планируют дополнительные закупки.