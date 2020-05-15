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Погибший и четверо пострадавших: На Донетчине столкнулись иномарка и микроавтобус (Фото)

15.05.20 15:59
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Сегодня, 15 мая, неподалеку Славкурорта (Славянск, Донецкая обл.) произошло столкновение автомобиля «Шкода» с пассажирским микроавтобусом. Водитель «Шкоды» погиб на месте. Его пассажир и 3-е пассажиров маршрутки получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

ДТП произошло около 6:45.

«Автомобиль "Шкода" под управлением 28-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Рута". Травмы водителя оказались смертельными. Пострадали также пассажир "Шкоды" и 3-е мужчин в маршрутке возрастом 31-48 лет. Пассажиры "Руты" получили легкие повреждения», – рассказали в полиции.

Следователи областного главка полиции устанавливают обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное расследование.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

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