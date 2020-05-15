Сказали не всю правду: В ДонОГА назвали возможную причину массового заражения медиков в Мариуполе

Причиной массового заражения медработников областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе могло стать сокрытие пациентами отдельных сведений о себе и своих контактах. Такое мнение высказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА сегодня, 15 мая, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что по случаю заражения медиков в областной больнице в Мариуполе еще продолжается эпидрасследование.

«По моему мнению, не всю правду сказали пациенты, которые поступали в больницу. Больница была определена как "чистая", не планировалось, чтобы там были больные с COVID-19. Средствами индивидуальной защиты больница была обеспечена на тот случай, если больной с коронавирусом нуждался бы в хирургической помощи. Но больные не предоставили полной информации о своем окружении, о том, могли ли они быть носителями коронавируса», – сказал Александр Педенко.

Он добавил, что в целом по области за период пандемии 39 медработников заболели коронавирусом, из них 16 выздоровели. В Мариуполе коронавирус был подтвержден у 34 медработников.

Напомним, 25 апреля были подтверждены 19 случаев заражения коронавирусом у 19 медработников Мариуполя. Все заразившиеся – сотрудники областной больницы интенсивного лечения, которая не была предназначена для приема больных COVID-19.