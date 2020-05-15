США передают оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС на Донбассе

Соединенные Штаты Америки передают Украине военное и медицинское оборудование на сумму больше 25 млн долл. для использования в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает посольство США в Украине.

«Несмотря на COVID19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности! На этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.