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США передают оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС на Донбассе

15.05.20 16:39
Фото: Facebook Посольства США в Украине
Фото: Facebook Посольства США в Украине

Соединенные Штаты Америки передают Украине военное и медицинское оборудование на сумму больше 25 млн долл. для использования в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает посольство США в Украине.

«Несмотря на COVID19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности! На этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

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