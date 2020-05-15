КПВВ на Донбассе откроют не раньше, чем пункты пропуска на госгранице

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе возобновят работу не раньше, чем будут сняты ограничения на пунктах пропуска государственной границы Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 мая, сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на брифинге в ДонОГА.

«Ситуация на КПВВ не изменилась, пропуска в обычном режиме, как было раньше, – нет. Снятия ограничений раньше, чем будут сняты аналогичные ограничения на пунктах пропуска на государственной границе с другими странами, – на КПВВ отдельно не планируется», – сказал Игорь Бойко.

Глава департамента напомнил, что сейчас пропуск через КПВВ осуществляется в крайних случаях, и такое решение принимает исключительно командующий операции Объединенных сил.

«Обращений поступает очень много, мы их тоже переадресовываем на командующего ООС. Если в конце марта-начале апреля было 1-2 случая в день, что пропускали людей по острой необходимости пересечь линию разграничения, то в конце апреля это были 1-2 человека за неделю. И это статистика не только для Донецкой области, это данные по Донецкой и Луганской области вместе. На сегодня ситуация не изменилась», – подчеркнул Бойко.

По его словам, люди, которые ожидают пропуска через линию разграничения и которым негде переночевать, как правило, находятся в тех населенных пунктах, где размещаются КПВВ. Ими занимаются местные органы власти. Больше всего таких людей было в районе Майорска, местная администрация с помощью волонтеров решала вопросы их размещения и обеспечения необходимыми средствами.