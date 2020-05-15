Как издевательство: Жителей прифронтовых сел не выпускают военные – требуют предоставить фотографии

В период ротации военнослужащих Операции Объединенных сил бригады не передают друг другу информацию об особенностях жизни мирного населения в прифронтовых зонах. В результате, некоторые села в такой период становятся полностью закрытыми – в них запрещен въезд и выезд местных жителей. Об этом сообщил координатор миссии «Восток SOS» Евгений Васильев.

«На нашу горячую линию были обращения о фиксации нарушений прав человека со стороны силовых структур. Речь шла в Луганской области о селах Старый Айдар и Песчаное, в Донецкой – Опытное и др. Людям преграждали в проезде как в населенные пункты, так и в выезде их них», – сказал он.

Васильев отметил, что ситуация связана с очередными ротациями военных, «одна бригада стояла, заходит следующая – и они не обмениваются информацией».

При этом села оказываются закрытыми больше недели, потому что к местным жителям военные предъявляют требования, которые невозможно выполнить.

«Например, в Песчаном люди раз в полгода подают заявления, в которых прописывают – кто они, и что они здесь живут. В этот раз так же получилось – старая бригада военных не передала информацию об этих людях и их прежние заявления, и новая бригада начала собирать их по новому. И 9 дней людей не впускали и не выпускали из села. Сначала люди предоставили просто полный список проживающих, с местом регистрации и пр. Но командование сказало – этого мало, давайте еще и фотографии. Это звучало как издевательство, потому что в населенном пункте на линии фронта, который отрезан, в котором ничего нет – ни магазинов, ни аптек, ни почты, даже дороги нормальной нет. А с них требуют фотографии. Где они их должны взять? Это ужасно!», – рассказал волонтер.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»