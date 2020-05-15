Подорвалась на противопехотной мине: В штабе ООС рассказали о ранении женщины на Донетчине

Штаб операции Объединенных сил подтвердил информацию о том, что в Донецкой области от подрыва на мине получила ранения 35-летняя женщина. Она подорвалась на противопехотной мине российского производства. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-центр ООС.

«Военнослужащие из состава Объединенных сил во время наблюдения за позициями противника вблизи оккупированного Докучаевска заметили гражданское лицо с явными признаками ранения в ногу. Женщина пыталась ползком приблизиться к нашему опорного пункту», – говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе ООС, украинские военнослужащие эвакуировали женщину в безопасное место, где медицинский персонал подразделения предоставил потерпевшей неотложную помощь. После этого ее срочно доставили в центральную районную больницу города Волноваха. Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.

Характер полученного ею ранения – минно-взрывная травма левой ноги, травматическая ампутация стопы, – указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно противопехотной мине ПМН-2.

«Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенцией, присоединившись к которой Украина уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" под международным наблюдением. В то же время Российская Федерация отказалась подписать этот документ и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины», – подчеркивают в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что 14 мая при попытке перейти линию разграничения в обход пропускного пункта на мине подорвалась молодая женщина. Раненная, она смогла доползти до позиций украинских военных, где ей оказали помощь.