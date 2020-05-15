Откровенно криворуких почти не видела: Акушерка рассказала, как проходят роды в Донецке

Сейчас в неподконтрольном украинской власти Донецка действуют 7 роддомов. Роженица имеет свои права, о которых беременные часто не знают. Об этом говорится в статье местной газеты.

В частности, 2 учреждения относятся к III уровню и предназначены для обслуживания беременных с тяжелыми патологиями – роддомы больниц им. Вишневского и им. Калинина. Здесь спасают новорожденных, появившихся на свет намного раньше срока, в том числе и с экстремально низкой массой тела.

Горбольницы № 3 (пр. Павших коммунаров, 79) и № 6 («шлаколечебница») относятся ко II уровню – здесь тоже оказывают медицинскую помощь женщинам с различными заболеваниями и патологиями. Есть в этих лечебных учреждениях и реанимационные системы для спасения недоношенных малышей. Доступ мамы к таким новорожденным разрешен круглые сутки.

Если у беременной нет никаких патологий, то она может позволить себе рожать в медучреждениях I уровня. Таких родильных отделениях в Донецке три – в больницах № 17 (пр. Панфилова, 87), в № 24 (пр. Семашко, 3а) и № 9 (ул. Ельницкая, 1).

Ирина Дьяченко 15 лет проработала акушеркой в трех родильных отделениях города. По ее словам, плохих врачей, злонамеренно вредящих роженицам, она не встречала. «Откровенно криворуких, явно ошибочно выбравших в качестве специализации акушерство, я почти не видела. В основном все доктора, принимающие роды, любят свое дело. И случаи, когда у роженицы или ее ребенка возникают какие-то осложнения, для них настоящая проблема, а иногда и личная трагедия», – говорит медик.

При выборе врача для родов Дьяченко советует руководствоваться несколькими факторами. «Изучить отзывы в интернете, поинтересоваться у знакомых, кто, где и у кого рожал. Потом просеять весь этот огромный объем информации и довериться собственной интуиции. У беременных она обостряется. Если при встрече с доктором вы сразу чувствуете, что готовы доверить ему или ей свое здоровье и жизнь своего будущего малыша, то не сомневайтесь», – отмечает акушерка.

Что касается отрицательных комментариях в интернете, то она советует к ним прислушиваться, но полностью не доверять. «Часто они пишутся на эмоциях. Если у женщины произошла такая страшная трагедия, как смерть ребенка при рождении, она, конечно, будет убеждена, что это вина врача. Да, бывают ситуации с врачебными ошибками, приводящие к трагическим последствиям. Но если у доктора в практике был смертельный случай, это не значит, что он плохой специалист», – считает медик.

При этом один и тот же пусть даже самый лучший врач может не подойти разным женщинам. «Это зависит от психотипа. Одной будет комфортно рожать с жестким, авторитарным врачом, отрывисто отдающим указания, как себя вести. Часто такая тактика срабатывает, особенно если в родах начались какие-то осложнения. Но есть беременные, которым врач с жестким характером противопоказан. Для таких женщин очень важно, чтобы им посочувствовали, погладили по голове, успокоили и мягко, корректно объяснили, как правильно дышать, когда начинать тужиться, почему нужно провести ту или иную манипуляцию», – поясняет Дьяченко.

А юрист Алена Салимова пояснила, что роженица вправе в любой момент отказаться от выбранного врача. Женщина также имеет и иные привилегии, о которых беременные часто не знают. «Никто не в праве запретить женщине кричать или петь во время схваток, принимать любые удобные позы. Рожать она тоже имеет право в любой позе, а персонал должен подстроиться под это. Ведь роды в положении лежа удобны для акушерки, но не для самой женщины. И если ей удобнее рожать вертикально, сидя на мяче, или стоя на четвереньках, то никто не должен запрещать это. Если роженица просит анестезию, то врачи не имеют права отказывать ей в обезболивании. Точно также, если женщина хочет, чтобы процесс проходил без медикаментозного вмешательства, то она имеет на это право. Наконец, если случилась трагедия и ребенок погиб при родах, мать имеет право увидеть его», – пояснила она.

Салимова отдельно остановилась о приеме Кристеллера, когда ребенка локтями выдавливают из материнской утробы: «Он запрещен категорически!».

Юрист рекомендует обязательно договариваться о партнерских родах, т.к. это в том числе защита от нарушения прав роженицы. «Когда на них присутствуют муж, мама, сестра, свекровь или любой другой родственник – это не только моральная поддержка роженице, но и страховка от хамства персонала роддома или непрофессиональных действий со стороны врачей, стремящихся ускорить роды огромным числом медикаментозных вмешательств», – отметила она.

Напомним, что как и на подконтрольной Украине территории, в «ДНР» чаще всего договоренность с врачом о родах – платная, это обходится в 10-30 тыс. руб. (4,2 – 12,5 тыс. грн), проведение кесарева сечения – 15-30 тыс. руб. (6,2 – 12,5 тыс. грн).