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Донетчина: За время карантина смогла трудоустроиться лишь треть безработных

15.05.20 18:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С начала карантина в центры занятости Донецкой области обратились и получили статус безработного 11 тыс. граждан. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает Донецкий областной центр занятости.

При этом удалось найти работу более 3 тысячам, т.е. 27%. «Кроме того, 1,3 тыс. человек были привлечены к общественным и другим работам временного характера», – уточнили в ведомстве.

«Количество вакансий за последние месяцы значительно сократилось и по состоянию на 15 мая насчитывает всего 900 единиц. В прошлом году на это время их было втрое больше», – констатировали в областном центре занятости.

Там же отметили, что на период карантина специалисты работают с безработными и работодателями дистанционно.

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