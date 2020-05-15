Президент Зеленский снял санкции с нескольких организаторов «выборов» на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 мая, подписал указ №184/2020 о решении СНБО относительно применения, отмены и внесения изменений в санкции. Этим указом были сняты санкции с некоторых организаторов «выборов» на Донбассе, передает «РБК-Украина».

Согласно решению СНБО от 14 мая 2020 года, которое было введено в действие президентским указом, из санкционного списка от 19 марта 2019 года №82 были исключены позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 в приложении №1 и позиция 195 в приложении №2.

Так, согласно указу президента от 19 марта 2019 года №82, указанные в приложении №1 позиции это:

Алессандра Муссолини – гражданка Италии, была наблюдателем за «выборами» в «Л-ДНР»;

Свешникова Валентина – жительница Алчевска, была секретарем «участковой избирательной комиссии № 13»;

Лобода Татьяна – жительница Донецка, была председателем «территориальной избирательной комиссии № 141»;

Бороздина Галина – уроженка Житомирской области, была председателем «территориальной избирательной комиссии № 212»;

Гурьева Елена – бывшая жительница Харьковской области, была председателем «территориальной избирательной комиссии №247»;

Чеботарева Наталья – жительница Донецка, была председателем «участковой избирательной комиссии № 71».

Также из санкционного списка СНБО были исключены известный российский бизнесмен Алексей Федорович и ООО Научно-производственное объединение «Изолятор» в неподконтрольном украинским властям Донецке.