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Продукты и распылители: Красный Крест привез в «ДНР» очередную гумпомощь весом 84 тонны

15.05.20 18:44
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда

Сегодня, 15 мая, через КПВВ «Новотроицкое» на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области был доставлен очередной гуманитарный груз Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Пять автомобилей последовало по маршруту Киев-Донецк через КПВВ "Новотроицкое". Вес груза составила почти 84 тонны. Содержание предназначенное гражданам, которые проживают на временно оккупированной территории Украины и постоянно страдают от агрессии российско-оккупационной власти, – продуктовые наборы и распылители», – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера через КПВВ «Новотроицкое» фуры Красного Креста перевезли 78 тонн продуктов и товаров медицинского назначения.

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