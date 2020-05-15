Массовое тестирование на антитела к COVID-19 могут запустить на следующей неделе

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба главы государства.

По словам министра, если все будет идти согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе.

Также Степанов добавил, что 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель.

«Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом», – отметил Владимир Зеленский.