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Массовое тестирование на антитела к COVID-19 могут запустить на следующей неделе

15.05.20 18:32
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба ОПУ
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба ОПУ

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба главы государства.

По словам министра, если все будет идти согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе.

Также Степанов добавил, что 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель.

«Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом», – отметил Владимир Зеленский.

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