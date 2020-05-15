Отдадим в добрые руки, но после подписания контракта: В Донецкий погранотряд прибыли щенки (Фото, видео)

В отдел «Мариуполь» Донецкого пограничного отряда из питомника прибыли двое щенков немецкой овчарки, которые в дальнейшем будут служить на границе. Сейчас малышам подбирают кинологов. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

«Рамзес и Рамус имеют прекрасную родословную и в перспективе станут настоящей угрозой всяким террористам-контрабандистам», – отметили пограничники.

Чтобы приступить к службе маленьким немецким овчаркам надо найти хозяев и пройти обучение в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы. «А когда подрастут – будут нести службу в районе проведения Операции объединенных сил», – говорят в погранотряде.

«В свой первый день в отделе пограничной службы "Мариуполь" Рамзеса и Рамуса интересует абсолютно все! Ни один уголок не остается без внимания мокрых носиков. Кинологи отмечают: сейчас главное для щенков – забота и внимательное отношение. Они должны чувствовать себя в безопасности и уже проходить основы дрессировки», – рассказали пограничники.

Фото пресс-службы Донецкого погранотряда

Большое внимание к собачкам у военнослужащих, которые уже задумываются перепрофилироваться в кинологов.

Причем, стать кинологом есть возможность не только у действующих пограничников. «Желающие подписать контракт с Госпогранслужбой имеют шанс получить Рамзеса и Рамуса в напарники. Опыт работы с четвероногими приветствуется! Отдадим в добрые руки, но после подписания контракта», – подчеркнули в погранотряде.