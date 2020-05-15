На Луганщине планируют построить железнодорожную ветку Рубежное-Старобельск

Луганская облгосадминистрация работает над проектом строительства железнодорожной ветки между городами Рубежное и Старобельск. Она соединит несколько районов области с общеукраинской железнодорожной сетью. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает «hromadske».

«Перед тем, как Европу накрыла волна коронавируса, у меня уже была запланирована поездка в Париж, чтобы подписать документы о выделении французской стороной 33 млн евро на модернизацию Попаснянского водоканала. И мы должны были выходить на финишную прямую по финансированию строительства железнодорожной ветки. Сейчас мы возобновляем эти переговоры», – сказал глава ОГА.

Он уточнил, что в последние два месяца шла длительная подготовительная работа. В частности, достигнута договоренность с Агентством США по международному развитию USAID, что оно профинансирует проектно-сметную документацию. Ее стоимость оценивается в несколько миллионов гривен.

Отвечая на вопрос о стоимости строительства железнодорожной ветки, Сергей Гайдай сообщил, что ориентировочная сумма – 100 млн евро (ее часть пойдет на строительство мостовых переходов), однако окончательную стоимость будет определять организация, которая будет разрабатывать проектно-сметную документацию.

«Строительством занимается областная администрация, но нашу инициативу поддерживает президент, он понимает, насколько это важно. Подключен к этому и секретарь СНБО Данилов, поскольку это стратегическая вещь», – добавил Гайдай.

Длина железнодорожной ветки Рубежное – Старобельск составит 59 км. Она соединит всеукраинскую железнодорожную сеть с веткой Кондрашевская Новая – Лантратовка, которая является изолированной, поскольку с одной стороны заходит в Россию, а с другой – на неподкнтрольную украинским властям территорию. Строительство железнодорожной ветки должно соединить несколько удаленных сельскохозяйственных районов области с железнодорожной сетью Украины и позволит значительно удешевить логистику для местных аграрных производителей.