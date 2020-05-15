Фонд Рината Ахметова передал 1750 экспресс-тестов бригадам «скорой помощи» Черновицкой области

Фонд Рината Ахметова передал 1750 экспресс-тестов для выявления COVID-19 Черновицкому областному центру экстренной медпомощи и медицины катастроф. Они предназначены для диагностирования работников бригад «скорой помощи». Об этом сегодня, 15 амя, сообщает пресс-служба Фонда.

Всего Фонд приобрел и передает работникам экстренной помощи 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Часть этой помощи уже получили медики Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской и Житомирской областей.

«Сегодня медики находятся в наиболее уязвимой группе риска, особенно бригады скорой помощи. Ведь зачастую именно они первыми контактируют с носителями инфекции. Эти тесты позволяют очень оперативно и качественно провести анализ. Это лишь часть масштабной помощи, которую Украине с февраля начал оказывать Ринат Ахметов. На борьбу с эпидемией COVID-19 он выделил 300 миллионов гривен, для чего объединил ресурсы Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов SCM. Они были направлены на решение главных медицинских потребностей страны», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

В свою очередь директор Департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Олег Чорный отметил важность такой помощи: «Пока невозможно говорить о том, что пик пройден. Ситуация меняется очень быстро. Благодарим Фонд Рината Ахметова за поддержку».

Как пояснил руководитель Черновицкого областного центра экстренной медпомощи Владимир Еленев, медики региона ждали эти тесты: «Хотел бы выразить благодарность Фонду Рината Ахметова за помощь. В этих тестах крайне нуждаются очень многие наши работники, особенно в сельской местности».

Он отметил, что это не первая помощь Черновицкой области от Фонда. В рамках проекта «200 скорых для Украины» местные медики получили 7 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. Сегодня четыре из них работают непосредственно в областном центре экстренной медпомощи.