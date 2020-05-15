В «ЛНР» снимают «закрытый режим» с трех городов

В «ЛНР» решили отменить введенный ранее в связи с угрозой распространения COVID-19 строгий режим самоизоляции в Перевальске, Алчевске и Первомайске. Такое решение сегодня, 15 мая, приняла «чрезвычайная комиссия» при «правительстве ЛНР».

Ограничения снимаются сегодня с 23:00.

«Введенный ранее строгий режим самоизоляции в этих городах дал свой положительный эффект, на сегодняшний день очаг инфекции локализован и эти территории могут вернуться в действующий режим повышенной готовности», – заявил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

Также в этих городах снимается запрет на движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения.

Напомним, Перевальск, Алчевск, Первомайск оставались закрытыми на карантин с 23 апреля. Здесь действовал строгий режим самоизоляции жителей, запрет на въезд/выезд из городов.