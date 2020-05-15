Как плюсы, так и минусы: В Краматорске рассказали, как используют 3D-принтеры в школах

В Краматорске 4 школы имеют 3D-принтеры. На них печатают модели, раздаточные материалы для изучения различных процессов на уроках химии, геометрии, физике. С 3D-принтером можно даже починить теннисный стол, заменив сломанную деталь. Используют принтеры местного производства, передает «АКМЦ».

Так, среди таких школ – ОШ № 16. Учитель информатики Андрей Лукьяненко отмечает, что примеров применения новой техники много. «Помните советские плакаты для изучения биологии – тот же окунь в разрезе. Я создал такую же модель на 3D-принтере. И на маленьких магнитах можно вставлять внутренние органы. Такой же принцип можно применить для изучения строения человека или его головного мозга. Или сделать модель двигателя внутреннего сгорания, где достаточно крутить ручку и видеть, как движутся поршни», – говорит педагог.

Также с помощью 3D-принтер здесь изготавливают сувенирную продукцию, те же брелки с символикой школы.

«Есть еще один интересный пример применения принтера. У нас в 16-й школе как-то в теннисном столе сломался хомут, который держит сетку. Поэтому в несколько этапов на 3D-принтере удалось сделать новый, и все прекрасно работает», – продолжил Лукьяненко.

Краматорская украинская гимназия получила 3D-принтер, как опорная школа. «Принтер находится в кабинете информатики, поэтому с ним чаще всего работают оба учителя информатики. Также он используется на занятиях кружка робототехники», – рассказала директор КУГ Виктория Щербак.

В школе №5 3D-принтер установлен в кабинете физики. «И мы печатаем различные принадлежности, которое используем для изучения физики – турбины, лабораторные тела и тому подобное. Изготавливать их может кто угодно, дети также быстро научились, была бы только программа», – говорит директор Николай Коваленко.

Экономико-гуманитарный лицей № 8 им. Василия Стуса получил 3D-принтер буквально неделю назад. «Пока 3D-принтеры для нас в новинку, поэтому работать с ними не умеют не только школьники, но и учителя тоже. В большинстве случаев они занимаются самообразованием», – говорит замдиректора Наталья Машкина.

В Краматорске такую технику выпускает фирма «3D.Farm». Соучредитель компании Сергей Крюков отмечает, что в учебные заведения надо поставлять не только сами 3D-принтеры, а технолаборатории – принтер, расходные материалы к нему, то есть сам пластик и комплектующие. «Я уверен, что принтер не должен простаивать, поэтому мы отказываемся реализовывать одни принтеры. Это все равно, что купить автомобиль, но не тратить средства на бензин, и давать лишь покрутить руль», – поясняет он.

Стоимости такой технолаборатории составляет от 35 тыс. до 200 тыс. грн. Все будет зависеть от комплектации, количества расходных материалов и подписки на сервис.

«Кроме самого принтера нужны расходные материалы – пластик для изготовления изделий. Лучше всего брать не токсичный PLA-пластик, который при нагревании не выделяет неприятных запахов. С ним можно работать без вытяжки, в отличие от некоторых видов китайского пластика», – поясняет Андрей Лукьяненко.

Но и цена немалая: 1 кг такого пластика стоит около 500 грн. Если работать с детьми в формате кружке, то есть 2 часа в неделю, то минимум понадобится 3 кг пластика в год. «И это если не каждому школьнику печатать изделие, а только лучшую созданную модель», – подчеркивает Лукьяненко.

Для полноценной же работы нужно около 10-12 кг пластика в год. Его школам приходится покупать самостоятельно.

Кроме школ Краматорска, всего в Донецкой области сейчас 3D-принтеры имеют все опорные школы. Среди основных проблем работы с новшеством отмечают нехватку: