За год на госдолжностях Украины оказались более 30 «кварталовцев» и их знакомых (Список)

В течение первого года президентства Владимира Зеленского государственные должности получили более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе или представляли его окружение. Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95». Об этом сегодня, 15 мая, сообщает общественная организация «Комитет избирателей Украины».

Отмечается, что эти люди назначались на должности в Офис президента, органы безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.

«При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы», – подчеркивают в организации.

Работают в Офисе президента Украины:

Андрей Ермак (кинопродюсер, друг В. Зеленского) – руководитель Офиса президента; Сергей Трофимов (исполнительный продюсер «Студии Квартал 95») – первый заместитель председателя Офиса президента; Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа») – заместитель руководителя Офиса президента; Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор «Студии Квартал 95») – первый помощник президента; Ирина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию «Студии Квартал 95») – руководитель Департамента информационной политики Офиса президента.

В органах безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель «Студии Квартал 95») – председатель Службы безопасности Украины; Сергей Сивохо (креативный продюсер «Студии Квартал 95») – экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Владислав Бухарев (СМИ называют его мужем сценаристки «Студии Квартал 95» и знакомым Зеленского) – советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ; Александр Пашков (по данным СМИ, является человеком бухгалтера «Студии Квартал 95») – директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны.

В центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:

Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества со «Студией Квартал 95» в Запорожье) – председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино; Сергей Борзов (по данным СМИ – человек народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН «Сборная Украины») – руководитель Государственного управления делами; Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы «Студии Квартал 95») – член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания; Юлия Мецгер (по данным СМИ – поддерживает дружеские связи с актрисой «Студии Квартал 95» Еленой Кравец) – член Наблюдательного совета «ПриватБанка»; Ирина Копайгоры (по данным СМИ – дочь преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) – государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины; Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи со «Студией Квартал 95») – заместитель министра внутренних дел.

Народные депутаты Украины: