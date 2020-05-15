Президент подписал закон об усиленном тестировании: Кого проверят на COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)» № 587-IX Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 7 мая 2020 года.

Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабмином карантина и еще в течение 2-х месяцев с момента его отмены.

В частности, закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях:

всех лиц с признаками коронавирусной болезни и тех, кто контактировал с больными COVID-19;

медиков, работающих в медучреждениях с больными COVID-19;

сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии;

других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, контактировали ли они с больными коронавирусной болезнью.

Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм такого тестирования с приведением в соответствие с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Также законом предусматривается, что людям, которые проходят лечение в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа. В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрены выплаты пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Кабинет министров и Министерство здравоохранения Украины должны разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных с коронавирусом, которые относятся к 1-й, 2-й и 3-й волне, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередность их заполнения. Кроме того, должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19, относительно мер по предупреждению инфицирования, и порядок действий в случае пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения, предназначенные для госпитализации больных с коронавирусом.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.