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В Киеве разрешили открыть метро (Видео)

15.05.20 20:53
Виталий Кличко проинспектировал метро / Фото из открытых источников
Виталий Кличко проинспектировал метро / Фото из открытых источников

В Киеве с 25 мая возобновит работу метрополитен. Такое решение принял Минздрав в ответ на просьбу мэра Киева Виталия Кличко возобновить работу Киевского метрополитена, передает «Наша столица».

«В ответ на обращение мэра Киева Виталия Кличко в Кабмин с просьбой восстановить с 25 мая работу метрополитена Минздрав дает разрешение – если все эпидемиологические показатели позволяют это сделать и будут соблюдены все критерии этого этапа смягчения», – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В свою очередь Кличко заявил, что «мы готовы и будем возобновлять работу метрополитена, как только правительство разрешит это сделать».

Пока же в метрополитене продолжается ремонт эскалаторов, вагонов, проводится обновление вентиляционного оборудования. Сейчас все станции готовятся к открытию.

По словам Кличко, регулярно происходила дезинфекция. Он спустился в метро и показал, что сейчас происходит в подземке:

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