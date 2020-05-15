Летальные случаи в Должанске и Докучаевске: В «Л-ДНР» скрывают количество умерших от COVID-19

В «Л-ДНР» сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией COVID-19. Истинное число заболевших скрывается, замалчиваются случаи смертности. Об этом сегодня, 15 мая, заявляет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, по имеющейся у министерства информации, наиболее сложная ситуация с эпидемией остается в «ЛНР». В период с 5 по 14 мая количество инфицированных здесь «официально» увеличилась на 90%. «В то же время характер обнародования "официальных данных" свидетельствует о наличии манипуляций и нехватки тестов. Сведения подаются неравномерно и с перерывами на несколько дней», – отметили в Минреинтеграции.

В ведомстве акцентировали, что несмотря на заявления местных «администраций» о контроле над распространением заболевания, в Луганске городскую детскую больницу №1 реорганизовывают под прием лиц, контактировавших с больными коронавирусом, а инфекционное отделение больницы №15 (пгт Юбилейное, г. Луганск) уже заполнено больными на 100%.

«По имеющейся информации, по состоянию на 12 мая в Должанске (до переименования Свердловск, – ред.) умер врач, который болел коронавирусом, однако оккупационная администрация этот случай скрывает», – говорится в сообщении.

В «ДНР» с 5 по 14 мая количество признанных фактов заболевания увеличилось на 25%. Наибольшее количество новых случаев заболевания была зафиксирована 9 мая – 24, еще 15 новых больных признали 12 мая.

В министерстве дополняют, что в то же время тенденция к сокрытию летальных случаев в «ДНР» продолжается.

«По имеющейся информации, 7 мая зафиксирован всплеск заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы города Докучаевск. 8 мая одна из медицинских сестер гинекологического отделения умерла, однако в ее диагнозе сделана запись "двусторонняя пневмония" без упоминания о коронавирус. Больница переведена на ограниченный режим работы, работникам и пациентам строго запрещено сообщать любые данные, 8 мая у них временно изымались телефоны для недопущения распространения сведений о реальном состоянии», – продолжают в Минреинтеграции.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 мая в Украине коронавирусом заболели 17 330 человек (4 473 – выздоровели, 476 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 121 случай (37 пациентов выздоровели, летальных случаев – 3), Луганской области – 42 случая (18 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 229 подтвержденных случаев (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» (14 мая) – 308 заболевших (53 человека выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).