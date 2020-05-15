В Мариуполе выздоровели 50% больных COVID-19

В Мариуполе выздоровели уже 50% больных коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 15 мая, на брифинге в горсовете заявил городской голова Вадим Бойченко, передают «Донецкие новости».

Мэр отметил, что больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, обеспечены медикаментами и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала на 2 месяца вперед.

Он также сообщил, что из 79 лабораторно подтвержденных случаев заболевания в городе 40 пациентов – выздоровели. Это составляет 50% от общего числа заболевших.

«Все свое внимание и ресурсы мы направляем, конечно же, на поддержку медицины, и уделяем особое внимание экстренной медицине. Это касается 1-й и 4-й наших опорных городских больниц», – сказал Вадим Бойченко.

Глава города рассказал о планах по созданию лабораторного центра. «Мы сделаем коммунальное предприятие "Лабораторный центр" в городе Мариуполе, где и дети, и старики получат бесплатное медикаментозное сопровождение с точки зрения лабораторных исследований», – подчеркнул мэр.

По его словам, для преодоления последствий пандемии в городе приняли программу создания новых рабочих мест, а также помогают населению старше 75 лет.

Как сообщили в горсовете, для этой категории жителей города было закуплено 62 тыс. продуктовых наборов для обеспечения 31 тыс. человек дважды – в апреле и мае.