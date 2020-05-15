За сообщения в Twitter: В «ДНР» «приговорили» жителя Донецка

В «ДНР» жителя Донецка за публикации в соцсетях «приговорили» к 13 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба «МГБ ДНР».

Отмечается, что речь идет о Юрии Шаповалове, 1964 года рождения.

«С 2014 года указанный гражданин вел аккаунт в социальной сети Twitter, размещал информацию, способствующую дестабилизации общественно-политической обстановки в республике, а также собранные данные о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава ВС ДНР. Кроме этого, получены данные о том, что в летний период 2015 года мужчина установил связь с СБУ, после чего был завербован», – описывает свою версию «МГБ ДНР».

16 апреля 2020 года «апелляционная палата верховного суда ДНР» «приговорила» Юрия Шаповалова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.