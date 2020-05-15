«Цензура и произвол»: В РФ отреагировали на запрет в Украине российских соцсетей

Министерство иностранных дел России назвало актом цензуры решение президента Украины Владимира Зеленского продлить в стране запрет на российские сайты и соцсети. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения», – говорится в заявлении.

В МИД РФ отметили, что запрет касается 468 российских Интернет-ресурсов, социальных сетей и IT-компаний, среди которых – «Яндекс», «Яндекс.Украина», «Mail.ru», «В Контакте», «Одноклассники», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и другие.

Кроме того, российский МИД назвал решение Зеленского «произволом» и обвинил Украину в том, что на ее территории «журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы», не расследуются убийства журналистов ,а власть «ведет последовательную политику репрессий в отношении СМИ».

МИД России призвал международные структуры, правозащитные организации и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать на ситуацию.